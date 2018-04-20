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#ليبيا_الآن | إنطلقت الدورة التأهيلية لمعلمي التربية البدنية للرخصة D، التي تنظ…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إنطلقت الدورة التأهيلية لمعلمي التربية البدنية للرخصة D، التي تنظمها وتشرف عليها الإدارة الفنية في الاتحاد الليبي لكرة القدم بالتعاون مع مع مكتب النشاط في وزارة التربية والتعليم.




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