ليبيا_الآن | إنطلقت الدورة التأهيلية لمعلمي التربية البدنية للرخصة D، التي تنظ…

#ليبيا_الآن | إنطلقت الدورة التأهيلية لمعلمي التربية البدنية للرخصة D، التي تنظمها وتشرف عليها الإدارة الفنية في الاتحاد الليبي لكرة القدم بالتعاون مع مع مكتب النشاط في وزارة التربية والتعليم.







