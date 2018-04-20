ليبيا_الآن| أطلق طلاب كلية القانون بجامعة بنغازى فرع #المرج أمس الخميس، مبادر…

#ليبيا_الآن| أطلق طلاب كلية القانون بجامعة بنغازى فرع #المرج أمس الخميس، مبادرة لتمكين الصبغة القانونية وللحد من تطبيق العرف على القانون، بحضور مشايخ وأعيان المدينة، وقضاة ورؤساء النيابة العامة، ورئيس قسم المرور والتراخيص، وقسم النجدة بمديرية أمن المرج، وعميد كلية الآداب والعلوم المرج، وأعضاء هيأة التدريس والطلاب.