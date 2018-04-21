#ليبيا_الآن | أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ورشة عمل إستشارية حول آلية العنف المبني على النوع الاجتماعي في #طرابلس، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعمٍ من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحضور المدير الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لؤي شبانة.





