عاجل

#ليبيا_الآن | أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ورشة عمل إستشارية حول آلية …

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ورشة عمل إستشارية حول آلية العنف المبني على النوع الاجتماعي في #طرابلس، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعمٍ من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحضور المدير الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لؤي شبانة.



عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك