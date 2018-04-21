#ليبيا_الآن | أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ورشة عمل إستشارية حول آلية العنف المبني على النوع الاجتماعي في #طرابلس، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعمٍ من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحضور المدير الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لؤي شبانة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | سلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز #سبها الطبي مستلزمات طبي…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | نقلت منظمة الهجرة غير الشرعية خمسة أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذوي…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | أقامت جمعية تنمية الأعمال الليبية الإيطالية (ILBDA) غداء في فندق …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | زار المدير الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان UNF…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك