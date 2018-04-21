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#ليبيا_الآن | وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي 1532 إغاثة للعائلات النازحة والأسر ذات الدخل المحدود في مدن #القبة، #شحات، #توكرة، #البيضاء، #المرج و #الأبرق.




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