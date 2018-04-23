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#ليبيا_الآن| سقوط قذائف هاون عشوائية على مركز #سبها الطبي، ولا أنباء عن إصابات…

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| سقوط قذائف هاون عشوائية على مركز #سبها الطبي، ولا أنباء عن إصابات بشرية. القذائف سقطت على مخزن القرطاسية، وأحد المباني الخاصة بالتمريض وباحة المركز.

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