#ليبيا_الآن| سقوط قذائف هاون عشوائية على مركز #سبها الطبي، ولا أنباء عن إصابات بشرية. القذائف سقطت على مخزن القرطاسية، وأحد المباني الخاصة بالتمريض وباحة المركز.