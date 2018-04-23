#ليبيا_الآن | إجتمع سفير #إيطاليا لدى #ليبيا جوزيبي بيروني مع المبعوث الأممي غسان سلامة، لبحث سُبل التعاون بين الأمم المتحدة وإيطاليا وترميم المدينة القديمة في #طرابلس، إضافةً إلى العملية السياسية الليبية وتطبيق الإتفاق السياسي لحل الأزمة الليبية عبر الإستفتاء وقانون الإنتخابات، والإنتخابات.
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