#ليبيا_الآن | إجتمع سفير #إيطاليا لدى #ليبيا جوزيبي بيروني مع المبعوث الأممي غسان سلامة، لبحث سُبل التعاون بين الأمم المتحدة وإيطاليا وترميم المدينة القديمة في #طرابلس، إضافةً إلى العملية السياسية الليبية وتطبيق الإتفاق السياسي لحل الأزمة الليبية عبر الإستفتاء وقانون الإنتخابات، والإنتخابات.



