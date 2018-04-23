ليبيا_الآن | إجتمع آمر منطقة #الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الابعج مع مكون ا…

#ليبيا_الآن | إجتمع آمر منطقة #الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الابعج مع مكون التبو في حي قدرفي، لمناقشة الأوضاع الأمنية والعراقيل التي تمنع فتح الطرق في المدينة.













