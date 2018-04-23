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#ليبيا_الآن | إجتمع آمر منطقة #الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الابعج مع مكون ا…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع آمر منطقة #الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الابعج مع مكون التبو في حي قدرفي، لمناقشة الأوضاع الأمنية والعراقيل التي تمنع فتح الطرق في المدينة.







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