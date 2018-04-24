ليبيا_الآن| تباحث رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض؛ رئيس اللجنة العليا لت…

#ليبيا_الآن| تباحث رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض؛ رئيس اللجنة العليا لتنظيم الدورة ال 46 لمعرض #طرابلس الدولي صلاح الدين حمزة، أمس الأثنين بمقر الهيئة؛ ومدير معرض طرابلس الدولي ومدراء الإدارات بالهيئة، لإستعراض التقارير النهائية الخاصة بعمل الإدارات والأقسام خلال الدورة 46 لمعرض طرابلس الدولي، والملاحظات التي سجلت حول الأداء والتنظيم ومستوى الإقبال على أجنحة الدورة.







