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#ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة UNHCR، بالتعاون مع ال…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة UNHCR، بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية IMC، مساعدات طبيّة عاجلة ومواد غذائية إغاثية لـ 78 مهاجر غير شرعي تم إنقاذهم بعد إعتراض قاربهم قبالة السواحل الليبية.

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