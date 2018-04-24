ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة UNHCR، بالتعاون مع ال…

#ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة UNHCR، بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية IMC، مساعدات طبيّة عاجلة ومواد غذائية إغاثية لـ 78 مهاجر غير شرعي تم إنقاذهم بعد إعتراض قاربهم قبالة السواحل الليبية.
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