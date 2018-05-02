عاجل طرابلس | تفاصيل الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات في منطقة غوط الشعال الان “محدث”

أعلن جهاز الأمن المركزي في أنا ما يحدث الان في العاصمة طرابلس هو قيام 4 مسلحين بهجوم ارهابي على مقر المفوضية العليا الانتخابات بمنطقة #غوط_الشعال في #طرابلس وقاموا بإضرام النيران بالمبنى.

وقال مدير إدارة الأمن المركزي “محمد الدامجة” أن المسلحون لا يزالون داخل مقر المفوضية في #غوط_الشعال، وأن قوات الأمن المركزي تحاصر المقر.

من جهته قال مدير عام المفوضية “سعيد القصبي” أن انتحاريان فجرا نفسيهما بمقر المفوضية العليا للانتخابات في منطقة غوطة الشعال بالعاصمة طرابلس، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتحدثت مصادر محلية عن وقوع ضحايا واصابات غير انها لم تحدد حتى الان الحصيلة الاولية للحادث.

وقال شاهد عيان، في تصريحات صحفية أن عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي يلبسان أحزمة ناسفة، قاما باقتحام مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، و اشتبكا مع عناصر الأمن بالمفوضية ما أسفر عن مقتل وإصابة أحد أفراد الشرطة، مؤكدين أن هناك أصوات اشتباكات عالية وأصوات تفجير داخل مقر المفوضية.

وأكدت مصادر مسئولة بمفوضية الانتخابات ارتفاع ضحايا تفجير مقر المفوضية بطرابلس إلى 7 أشخاص بينهم أعضاء فى المفوضية، مشيرة إلى إصابة العشرات من أعضاء المفوضية والمدنيين فى التفجير.

وقالت المصادر «إن عدد القتلى والجرحى مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة، موضحة أن عناصر الأمن بمفوضية الانتخابات فى طرابلس اشتبكوا مع المقتحمين فى محاولة لمنعهم من تفجير أنفسهم داخل مقر المفوضية، مشيرا إلى هروع سيارات الإسعاف لمقر المفوضية.

وفيما يلي صور للتفجير الارهابي الذي تعرضت له منطقة غوط الشعال: