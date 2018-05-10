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#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الإربعاء بيان، يعرب فيه عن…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الإربعاء بيان، يعرب فيه عن تقديره لقرار مجلس وزراء الإعلام العربي في دورته العادية ال49، بشأن إعتماد مدينة #طرابلس عاصمة للإعلام العربي لعام 19-2020م.

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