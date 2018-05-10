#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الإربعاء بيان، يعرب فيه عن تقديره لقرار مجلس وزراء الإعلام العربي في دورته العادية ال49، بشأن إعتماد مدينة #طرابلس عاصمة للإعلام العربي لعام 19-2020م.