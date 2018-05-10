#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الإربعاء بيان، يعرب فيه عن تقديره لقرار مجلس وزراء الإعلام العربي في دورته العادية ال49، بشأن إعتماد مدينة #طرابلس عاصمة للإعلام العربي لعام 19-2020م.
تعليقات
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طيح سعدكم وسعد الإعلام العربي يامضاحك. …ناقص الكلب غير سروال. ..ياكلاب ياتبع. ..
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اعتماد طرابلس كعاصمة للاعلام العربي !! عاصمة ليس فيها اي جريدة تصدر يومية وكل قناوتها الفضائية تعمل من خارجها وقليلها من داخلها وهي مبرمجة لخدمة دول تمولها او احزاب مموله من نفس الدول !!! . ( حاله يا خونا السراج !! ) .
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طرابلس عاصمة لدولة افريقية والعربية ليست لغة في ليبيا بل لهجة ومكون من مكونات ليبيا
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نبوا طرابلس عاصمة امنه كله كذب إي اعلام لاتوجد جريدة في طرابلس ولايستطيع اي اعلامي ان يذكر الميليشات بي كلمة ويقول نبو جيش وشرطة رقبته طير
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الله اكبر بيموتو جماعه بقه المصريه
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خرف ياشعيب
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هي الواحد شن بقول
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اعلام غربي.
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مشاالله
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ههههههه
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