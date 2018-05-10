تصرفات فضحت زعيم #كوريا_الشمالية خلال لقائه الأخير مع نظيره الكوري الجنوبي #أخ…

تصرفات فضحت زعيم #كوريا_الشمالية خلال لقائه الأخير مع نظيره الكوري الجنوبي
#أخبار_الآن #كيم_جونغ_أون
تعليقات
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اعتقد ان مشيته العرجاء بسبب .. انه يرتدي . واقي للرصاص .. وهو ما يفسر بدانته ايضا ….. طبعا واقي الرصاص الخاص بالرؤساء … لايشبه واقي الرصاص الذي يرتديه الجندي … فهو اقل سماكة . واخف وزنا … مع فاعلية اقوي …. وربما … فالمعروف ان رئيس كوريا الشمالية … شخصية يتملكها … الوسواس … من كل شئ … والاخبار تشير الي خوفه … من الحلاقين … وحتي فرق الحراسة احيانا … لهذا يقوم بأعدامات عشوائية دائما …. لهذا ارجح … انه يرتدي بعض التحصينات بما فيها الحذاء …
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ع للاقل حصل ع اوروبا والعالم عنده بيش يتكلمه وبلادها قويه عسكرين
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لو بنعدو سلبيات السراج و عقيلة صالح نبو 100 فيديو .. بلا زمزكة زايدة الرئيس الكوري سيد في بلاده و ند للامريكان وغير هكي كلام الضعاف
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خبر عبيط
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ع اقل مخوفهم الامريكان
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افضل من حال الوطن و المواطن غرب شرق جنوب منسي 3حكومات
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ابوالشدوق
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مافيش سلبيات تذكر. غير خائفين منه
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فيديو تافه
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اهم شي انه نار حمرا . .
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Mona Ali
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