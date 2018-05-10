#ليبيا_الآن| زار السفير التركي أحمد دوغان اليوم الأربعاء الشركة العامة للكهرباء، وألتقى بالمدير التنفيذي للشركة علي ساسي، حيث تم مناقشة عودة الشركات التركية لإستكمال مشروع #أوباري ومشروع محطة #الخليج التي تنفذه شركة جاما التركية وتذليل الصعاب أمام المشاريع المتوقفة.



