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#ليبيا_الآن| زار السفير التركي أحمد دوغان اليوم الأربعاء الشركة العامة للكهرباء…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار السفير التركي أحمد دوغان اليوم الأربعاء الشركة العامة للكهرباء، وألتقى بالمدير التنفيذي للشركة علي ساسي، حيث تم مناقشة عودة الشركات التركية لإستكمال مشروع #أوباري ومشروع محطة #الخليج التي تنفذه شركة جاما التركية وتذليل الصعاب أمام المشاريع المتوقفة.


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