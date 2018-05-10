#ليبيا_الآن| زار السفير التركي أحمد دوغان اليوم الأربعاء الشركة العامة للكهرباء، وألتقى بالمدير التنفيذي للشركة علي ساسي، حيث تم مناقشة عودة الشركات التركية لإستكمال مشروع #أوباري ومشروع محطة #الخليج التي تنفذه شركة جاما التركية وتذليل الصعاب أمام المشاريع المتوقفة.
تعليقات
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به قبل م يرجعو يقولولنا الناس ال خاطفوهم شن صار فيهم وال ضحكة
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تي النهار احرف هو سفير شن دخله في الضي ومشاكله بس وااااك
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لا حول ولا قوة إلا بالله .
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الضو هرب توة في قصربن غشير.
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يقتلو القتيل ويمشو في جنازته
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به
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Mohamed Alaswed
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لعنۃ الله علی الاتراك الذين يتدخلوا في الشأن الليبي
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