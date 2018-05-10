ليبيا_الآن| إستعدادات بلدية #بنغازي للإحتفال غداً الخميس بالذكرى الرابعة لثور…

#ليبيا_الآن| إستعدادات بلدية #بنغازي للإحتفال غداً الخميس بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة، حيث يتضمن الإحتفال عرض جوي لنسور سلاح الجو، ومشاركات من قِبل قطاعات الدولة، ومفوضية الكشافة والمرشدات والهلال الأحمر، وأسر الجرحى والشهداء وأعيان ومشائخ بنغازي الكبرى،وطلبة النشاط المدرسي.
تعليقات
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نسور؟؟؟ عملاء تحت عميل جرد معفن. هل يسمحو لأنفسهم ان يكونو تحت واحد بصاص كان يعطي في الإحداثيات للحلف الأطلسي لضرب اللييييين. خزيه ناس تافهة لا علاقة لها بالسلام. تحت الناتو عملاء. لن ننسى ان هذا الكلب حفتر وقوادة الذيول الي معاه الي شاركو مع الناتو لقتل أبنائنا لن نبيع دماء أبناءنا الشرفاء. لعميل تافه نذل خزيه
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جريوات الناتو التافهين لا يليق بهم الا واحد تافه زي حفتر عميل ذيل لبعض الدويلات وانتم تعرفو لكن انتم يا جريوات الحلف الأطلسي لا شرف لكم وما اتحشمو انتم كان عندكم ذرة رجولة ما اتكونو ذيول لذيل زي حفتر جردان الناتو البصاص متاع الإحداثيات بالصوت والصورة لكن التافهين الحثالة لا يليق بها لا حثالة. زيها.
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وين اللي يعيطوا ويقولوا الاحتفالات مش وقتها الناس جوعانة وطوابير مصارف وسيولة ما فيش
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عندما كان بوكا واسامة والصلابي والسحاتي في خط النار للتصدي للرتل عند اجتياحه لبنغازي وين كانو هؤلاء الصدارات
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القدافي لما قام باالثوره عمره 28 سنة وحكم 42 سنة معقول جداً. لكن احمار زي هدا قداش عمره لما قام بثورة عزة النفس امتعه وقداش بيقعد يحكم. هروك
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في الحقيقة هي احتفال بالثورة المضادة .احتفلو بالكرامة ولم يحتفلو بفبراير
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مساكين بيفرضو الكرامة ثورة الكرامة انقلاب عسكري والثورة فبراير
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فى حفل كون اجمل من احتفال بنينا لا ماضننيتى
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الله اكبر
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زعما حسين الجسمي جاي
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نعم ثورة الدماء والقتل والظلم
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ان شاء الله ديما افراح
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ما تنسوش هاذم .😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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عطكم جثامة يازوامل
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روح ياقواد
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