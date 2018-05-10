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#ليبيا_الآن| إستعدادات بلدية #بنغازي للإحتفال غداً الخميس بالذكرى الرابعة لثور…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إستعدادات بلدية #بنغازي للإحتفال غداً الخميس بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة، حيث يتضمن الإحتفال عرض جوي لنسور سلاح الجو، ومشاركات من قِبل قطاعات الدولة، ومفوضية الكشافة والمرشدات والهلال الأحمر، وأسر الجرحى والشهداء وأعيان ومشائخ بنغازي الكبرى،وطلبة النشاط المدرسي.




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