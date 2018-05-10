عاجل

#ليبيا_الآن| مع مطلع الأسبوع المقبل، مصارف بلدية #سرت تستقبل سيولة نقدية وذلك …

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| مع مطلع الأسبوع المقبل، مصارف بلدية #سرت تستقبل سيولة نقدية وذلك بعد شهرين من آخر سيولة استلمتها.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك