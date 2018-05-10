#ليبيا_الآن| مع مطلع الأسبوع المقبل، مصارف بلدية #سرت تستقبل سيولة نقدية وذلك بعد شهرين من آخر سيولة استلمتها.
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