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#ليبيا_الآن| مديرية أمن #طرابلس: العثور على طفلة صغيرة بالقرب من عمارة سكنية ف…

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| مديرية أمن #طرابلس: العثور على طفلة صغيرة بالقرب من عمارة سكنية في شارع جاكرتا وسط العاصمة . وتم تسليمها إلى مركز شرطة الأوسط، الطفلة على إحدى يديها شريط. فعلى من يتعرف عليها التواصل مع مركز الشرطة.

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