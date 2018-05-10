ليبيا_الآن| مديرية أمن #طرابلس: العثور على طفلة صغيرة بالقرب من عمارة سكنية ف…

#ليبيا_الآن| مديرية أمن #طرابلس: العثور على طفلة صغيرة بالقرب من عمارة سكنية في شارع جاكرتا وسط العاصمة . وتم تسليمها إلى مركز شرطة الأوسط، الطفلة على إحدى يديها شريط. فعلى من يتعرف عليها التواصل مع مركز الشرطة.