ليبيا_الآن| مديرية أمن #طرابلس: العثور على طفلة صغيرة بالقرب من عمارة سكنية ف…

#ليبيا_الآن| مديرية أمن #طرابلس: العثور على طفلة صغيرة بالقرب من عمارة سكنية في شارع جاكرتا وسط العاصمة . وتم تسليمها إلى مركز شرطة الأوسط، الطفلة على إحدى يديها شريط. فعلى من يتعرف عليها التواصل مع مركز الشرطة.
تعليقات
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قلبي وجعني لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ياروحي امها راه والع في قلبها النار لاحول الله حرام حراااام مش عارفه علاش هكي بدت الناس معقوله معاش في رفق طفله ياروحي شن ذنبها ربي ياخد الحق
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ياسركم من العاار صفحات اليوم الليبيه كلها ينزلو في الصور كل حد يكتب حاجه وخلي تعليقات الناس الزفت واضح مخطوفه راهو معقوله كان ملوحينها يخلو اسمها واسم امها وبوها اتقو الله ياليبين
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الشريط مكتوب عليه الاسم معناهامخطوفةردوهاللحضانةوبلغوهلهامساكين اكيدةادوروفيها
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لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم فيه يلي مش محصل هاالنعمه يارب لطفك
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المفروض يديرو مصنع جنود زي متاع هتلر وهكي يستفيدو منهم في الجيش حيكونو اكثر عنف وبلا رحمه
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لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم. … وين جاكرتا مش فى ليبيا
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لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا ويلهم من ربي ناس تجري تبي الصغار وناس تلوح فيهم
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كل.ما بحدث لنا هوغضب من الله علينا وعلى افعالنا خنا وطنا وامتنا وبعنا دينا بالدولار وركعنا وسجدنا تحت ريات اعداء الله اليس هذا غضب…..قلوب تحجرة وماتت من اارحمه والحنيه
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حسبنا الله ونعمه الوكيل ….في امها هي التي ترفع الزنب هي بنت حلال ام لقيط واليعوذ بالله
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صفحة كادبا تبعت فى اشاعات ﻻتوجد فى ارض الواقع كل ما يهمها اضهار الوضع فى الغرب الليبى على انه تورا بورا
واضح انتماتها ..للشخشير
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ﻻ حول الله ربي يردها ﻷهلها ويفرح قلبهم وواضخ إن البمت مخطوفه لوكانت بنت حرام ودوبها كيغ ولدت يبان أحسن الضن
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جيببوها ليا
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هدي اكيد بنت قحبة شفت روحه مع شباب ونكوهة وبعدين ولت حمل جابت بنت لعنه الله عليك يافسده
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حسبي الله ونعم الوكيل حرام عليهم في مش محصلينها
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لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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الباين البنت مخطوفه
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لا حوله ولا قوه الا بالله
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لا حول ولا قوة الا بالله
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لاحولولاقوةالابالله حسبي الله ونعمة الوكيل
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ملاخير الجهة هديكا كلها دعارة وكلها عار
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لاحولا ولا قوةألا بالله
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صغيره هده
..كيف بيخطفوها
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لا اله الا الله
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لاحول ولا قوة الا بالله
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