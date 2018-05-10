#ليبيا_الآن| وزارة الداخلية في حكومة الوفاق: 141 قضية مخدرات سجلت من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس 2018، فيما وصل عدد المتهمين إلى 187 متهمًا، بينهم 176 ليبيًا و4 عرب و7 أجانب.

كمية الحشيش تقدر بـ 36 كيلو، والكوكائين 300 جرام بينما بلغ عدد الأقراص المخدرة المضبوطة حوالي 28 ألف قرص، إضافة إلى 4 آلاف زجاجة من المشروبات الكحولية.