ليبيا_الآن| الجيش الليبي يتمكن من القبض على أحد المنتسبين لتنظيم ما يعرف بـ”شو…

#ليبيا_الآن| الجيش الليبي يتمكن من القبض على أحد المنتسبين لتنظيم ما يعرف بـ”شورى درنة”، وهو “أبوعلي التونسي”، في مداهة لتمركز للإرهابيين خلف مزرعة زيدان جنوبي درنة الواقعة بين طريق الأردام و الحيلة.