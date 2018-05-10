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#ليبيا_الآن| الجيش الليبي يتمكن من القبض على أحد المنتسبين لتنظيم ما يعرف بـ”شو…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الجيش الليبي يتمكن من القبض على أحد المنتسبين لتنظيم ما يعرف بـ”شورى درنة”، وهو “أبوعلي التونسي”، في مداهة لتمركز للإرهابيين خلف مزرعة زيدان جنوبي درنة الواقعة بين طريق الأردام و الحيلة.

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