ليبيا_الآن| الجيش الليبي يتمكن من القبض على أحد المنتسبين لتنظيم ما يعرف بـ”شو…

#ليبيا_الآن| الجيش الليبي يتمكن من القبض على أحد المنتسبين لتنظيم ما يعرف بـ”شورى درنة”، وهو “أبوعلي التونسي”، في مداهة لتمركز للإرهابيين خلف مزرعة زيدان جنوبي درنة الواقعة بين طريق الأردام و الحيلة.
تعليقات
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يعلم الله انكم كذايبن . الى متى تكذبون اتقوا الله في بلادكم واهلكم ..ماذا ستجنون من هذا الافتراء ..ان يحكم حفتر وابناءه ..وانتم تلعقون نعالهم ..ان كان تريدون الخير يااهل الشرق كونوا وفود قبلية اومدنيةو ادخلوا درنة التى فتحت يدها لكم للأمن والصلح لتروا باعينكم ما فيها ولا تكونوا ذيول للسيسي وفروخ زايد بن نهيان عليه لعنة الله
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دقو الخرا ماتبطلوش فيهم دق طيران ومدافع ودبابات وصواريخ وحتى حداف بالحيط حدفو ماتخلو شي الا ماتطلقوه حتى سبابيط اطلقو فيهم …… خزيه فئة ساقطة من البشر فكنا الله شرهم وشر ماجاءو له
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اه يا كلاب الدم جيكم الدق هذا كلب كيف اي بني أدم يحكي علي الجيش الوطني الليبي.. وهل درنه فيهم احضور الي هم المصاريت اساس كلاب الدم جيكم الدق والقائد ايشايرلكم من على الجبل.. فوق جبل.
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والله يا كلاب انتحداكم اتجيبوه في فيديو اتقو الله ان كان اصلا تعرفو الله والله خشو ساعتين تاى جاء قدامهم اخطفوه ناس لا عندهم في العير ولا في النغير لكن حسبنا الله ونعم الوكيل
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الله اكبر الضربة بيد من حديد لكل مرتزقة كان من كارتونية جزائرية سودانية مصرى اي اجنبى كان القتل شويه فيهم
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وايجوك كمشه مخانب ايقولك درنه امان وما فيش دواعش اكتر مدينه فيها دواعش هيا درنه ربي ينصر الجيش عليهم
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اللهم انصر أهالي درنة على أسير الحرب و جرو الامارات و مصر حفيتر اللهم تبث اقدامهم و سدد رميهم . تباً للإعلام الكاذب
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.هههههه بدوا فى الكدب؟؟؟ العامله بيلقوها بيشدوها:::إلا المصريه ممنوع عليهم يقربوها
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على اساس تنظيم ارهابي وجو يبو يقنعو الناس اسماء دواعش ابو علي التونسي 😂😆 ياوالله ديول وحوافر وخلاص
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حي عليكم رهو هذو ثوار المفتن تو يحرج عليك تڜدو في الموجهدين اعدم تول مدقول لحد
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كان قدر وخش درنه وحررها ماهو الا بطل وجيش ابطال .مقدرهاش ماهو الا خطي خطوه ومقدرهاش هو والجيش عادي لا تشكل فرق كبير بالنسبه لينا نحنا كاليبيين
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ساد من الكذب ومن تزوير الحقيق توا درنه فيها تونسه وسودنه زي ما كذبتم في قنفوده
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قديمة جيب غيرها وتو بدورو تونسي مسكين عامل وبيجيبوه ارهابي
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صحيح وتأكيد الخبر من غرفة عمليات عمر المختار
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الجيش ينوي حاجه يجيبها درنه يعني درنه انتهئ الموضووع ؟؟
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ههههه كدب الكرميلا ملوش حدود
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الشراقه والكدب قصة لاتنتهي
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احتفال الكرميلا هههه
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الله أكبر ربي ينصركم ويثبت اقدامكم
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