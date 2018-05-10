ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بحل “قوة الردع الخاصة” وت…

#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بحل “قوة الردع الخاصة” وتشكيل جهاز جديد يسمى قوة الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويتبع وزارة الداخلية.
تعليقات
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جماعة مصراته تحركو ووصلو القاربولي السراج جاه اسهال ودار قرار بحل الردح تي لو يخشو لطرابلس هما والزنتان تو يطلع قرار بالقبض علي حف تر. الكلب مايخاف غير مليخانقه
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لن تقوم دوله طالما في كتايب و ماليشيات اجراميه تقتل و تخطف و تسرق و تدير ما تبي . و هذه الماليشيات لا يردعها و ينهيها الا القوات المسلحه .. اما تسلم سلاحها ..وينضم أفرادها للجيش و الشرطه او اي عمل اخر و اللي يرفض ما له الا القتال . ..تبو دوله فيها قانون و مؤسسات دستوريه ما عندكم حل الا الجيش..او الانقسام….لكن الوضع الحالي مش طبيعي ولا يمكن يستمر ..!
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هذه أحدئ أوامر القوة الموصراتيه اللي على تخوم طرابلس والا تحرق المطار من جديد ههههههه
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عاى من تضحكو الليبيين فاهمين كل شئ مليشيات تغير جلدها متل الحربه فقط
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الموضوع تغيير اسم واعادة تنظيم فقط وتوضيح الاختصاصات ولكن كل شئ يقعد زي ما هو . والعنوان مضلل
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يحلم السراج قوة الردع قوة شعبية داخل طرابلس لاتحل الابوجود مؤسسات موحدة
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مصح تراميهم التيوس راس مالنا قوة الردع شادا علينا هم المقاتلة و داعش و المخانب
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ومن رئيسه قصدكم كاره وناس كانت محبوسة لا قارين شرطة لا قضاء لا جيش توا تمشو قدام املأ لو حطيتو طوار
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هذا .. القرار المقصود منه تهريب الدواعش من سجن قوة الردع ، ويقف من وراءه هم جماعة الإخوان المفسدين وبدعم الكاذب الغرياني .
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طرابلس لم تعترف الا بكاره شاد علينا المجرمين والدواعش ولما تبدا الدوله يبدا جهاز معترف بيه في الدوله
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تريسه ، واتيين قبل لايصدر القرار ، اكيد اغلبهم صغار قميره
زي شرطة مصرف لامان ،
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قري فاتحته حلوله الكتيبه
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الحاج موسي الي موسي الحاج
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تعرف شن معنى دمة مالية مستقله …معنها يخلص من استثماراته معنها فتح اعتمادات معنها تمليك ماتبقي من املاك الدولة من الاخير بجنس از بجنس
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حكومة الوفاق قالت ان المؤسسة العسكرية في درنه تابع لنا ..أي جهاز مكافحة الأرهاب تريد انشائه ياسراج ..ومن سوف تكافح إذا كان الأرهاب تابع للحكومة الهزيله
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الاخوان خايفين
لانه الردع تقبض علي الإرهاب
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وكيف صار فى هيثم وغنيوه يا سراج
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الامن الداخلى الجديد .
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يقتلو القتيل وا يمشو في جنازته
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#كلنا_الردع
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وين ودنك يجحي
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تحيا دولة الحقراء
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هههههههههههههههههههه تي ماشي الحال نفس الوسخ تفتفتو فيه في نفس المكان
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نحي من اللحية وحط في الشارب …
هو موسي هو الحاج موسى .
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تغيير الاسم بس
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