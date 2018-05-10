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#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بحل “قوة الردع الخاصة” وت…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بحل “قوة الردع الخاصة” وتشكيل جهاز جديد يسمى قوة الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويتبع وزارة الداخلية.

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