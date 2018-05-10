ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بحل “قوة الردع الخاصة” وت…

#ليبيا_الآن| أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بحل “قوة الردع الخاصة” وتشكيل جهاز جديد يسمى قوة الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويتبع وزارة الداخلية.