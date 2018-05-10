#ليبيا_الآن| باللغتين العربية والإنجليزية، أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العدد الأول، من صحيفة “صدى الهجرة”، والتي ترصد نشاطات الجهاز وزياراته لمركز الإيواء.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| بدأت مصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية ومكتب مشروعات بلدية #ب…
تم النشر منذُ 1 دقيقة
#ليبيا_الآن| استقبل مستشفى “امحمد المقريف التعليمي” في #أجدابيا، جثتي ضحايا ال…
تم النشر منذُ 4 دقائق
#ليبيا_الآن| الجيش الليبي يتمكن من القبض على أحد المنتسبين لتنظيم ما يعرف بـ”شو…
تم النشر منذُ 18 دقيقة
#ليبيا_الآن| نظم مركز #طرابلس لدعم المرأة، أمس الثلاثاء، جلسة حول الدعم النفسي…
تم النشر منذُ 22 دقيقة
أضف تعليقـك