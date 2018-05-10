#ليبيا_الآن| باللغتين العربية والإنجليزية، أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العدد الأول، من صحيفة “صدى الهجرة”، والتي ترصد نشاطات الجهاز وزياراته لمركز الإيواء.