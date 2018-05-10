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#ليبيا_الآن| باللغتين العربية والإنجليزية، أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية …

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| باللغتين العربية والإنجليزية، أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العدد الأول، من صحيفة “صدى الهجرة”، والتي ترصد نشاطات الجهاز وزياراته لمركز الإيواء.

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