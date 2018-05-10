ليبيا_الآن| أعلن تنظيم #داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استه…

#ليبيا_الآن| أعلن تنظيم #داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر بوابة التسعين الواقعة شرقي #سرت.
تعليقات
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اكذوبه الهجوم مدعوم ون ارهاب بنعازي وبقايا اجدتبيا و بقايا حرس المنشات السابق هوﻻ كلهم التمويل من مصراته والتنسيق واﻻستطﻻع بﻻ كذب نعرف الخبايه كلها والسوداني عباره عن ماجور و حصل في فخ و مات
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حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الدواعش
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إن شاءالله يجعل الله كيدكم في نحركم …
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الله لا تربحكم … تزد
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لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
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حسبي الله ونعم الوكيل
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حسبي الله ونعم الوكيل خلاص
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حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
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