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#ليبيا_الآن| قصف سلاح الجو المصري، أمس الثلاثاء، رتلًا مكونًا من 50 سيارة دفع …

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قصف سلاح الجو المصري، أمس الثلاثاء، رتلًا مكونًا من 50 سيارة دفع رباعي تقل عشرات الإرهابيين المنتمين لتنظيم #داعش، كانت محملة بالأسلحة داخل الحدود الشرقية الليبية ومتجهة إلى #مصر.

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