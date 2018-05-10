#ليبيا_الآن| قصف سلاح الجو المصري، أمس الثلاثاء، رتلًا مكونًا من 50 سيارة دفع رباعي تقل عشرات الإرهابيين المنتمين لتنظيم #داعش، كانت محملة بالأسلحة داخل الحدود الشرقية الليبية ومتجهة إلى #مصر.
تعليقات
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انا عسكري في قاعدت الابرق الجويه .وتوا كيف فكيت توكتى…اشاعه من الاخوان ةلمفسدين…لا وجود لارتال ولا شى…درنه محاصره بلكامل وط يق ٢٠٠مغلقه لحد الكفره يعنى من طبرق للكفره …كذبين اولاد الحرام.
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كيف عرفتوهن متجهات لمصر ههههههههههههههه السواق معرفه باه وين الجيش الليبي خيرا هوا مايقصفش والا تخصصه درنه بس ههههههههههه
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ههههههه السيسي مسخره هو وجيش الكفته الدي انهزم في كل المعارك الدي شارك فيها والان يريد ان يذهب بهذا النحس بقصف اطفال درنه
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في بهارات في موضوع
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ياودى هذى ماضنيش
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الله اكبر تحيا مصر….
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الله اكبر
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والحدود الليبية مش محروسة او مادا
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الله المستعان
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بطلو كذب
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كدب فواله يابغوله
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الله الله .. استمر استمر .. حلوه متجه الي مصر .. دير دعاية حتي لي مصر ..ساااد حفتر
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شكلكم مكلمين السواق قالكم ماشي لمصر رسمي الدوه ههههههههههههه
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تحشمو يكﻻب خالونا في ليبيا
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جيش الفول شن صار في سينة
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والنبي احمي تينتاك الاول يا بلحه يا اهبال يبن الهبله
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اولاد علي قصدك شايلين حشيش
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لا. غالط انت. الحقيقي 5999 سياره
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الله ﻻ يردهم
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انت ماتشوف غيرها داء كلام حلو بس ممعقول
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كذب محشي مع الفول. ( وبربقاندة )
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تعلموا كيف تكدبوا .
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تم
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