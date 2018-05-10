#ليبيا_الآن| قصف سلاح الجو المصري، أمس الثلاثاء، رتلًا مكونًا من 50 سيارة دفع رباعي تقل عشرات الإرهابيين المنتمين لتنظيم #داعش، كانت محملة بالأسلحة داخل الحدود الشرقية الليبية ومتجهة إلى #مصر.