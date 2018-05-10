#ليبيا_الآن| وفاة لاعب كرة القدم الليبي، عمر داود، جراء حادث سير
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ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ
ﺭﻓﺾ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺰﻳﻮﺕ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻜﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
ﺭﻓﻀﺖ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ، ﺩﺧﻮﻝ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﺯﻳﻮﺗﺎ ﻭﺷﺤﻮﻡ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﻋﻠﻜﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ « MSC
sheila» ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ﻭﻛﺘﺒﺖ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ «ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ» ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ، ﺃﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻋﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﺳﻌﺔ 20 ﻗﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ
«ﻋﻠﻰ ﺯﻳﻮﺕ ﻭﺷﺤﻮﻡ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺭﻗﺎﻡ ( fciu240661_6
ﻭ medu212135_0 ) ﻭﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻌﺔ 40 ﻗﺪﻣﺎ ﻭﺗﺤﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ
ﺍﻟﻌﻠﻚ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺭﻗﻢ ( mscu715023_0 «(
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻧﻬﺎ « ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻤﻴﻨﺎﺀ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2015، ﻭﻧﻈﺮًﺍ
ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﺗﻼﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺑﺜﻮﻥ ﺑﺄﻣﻨﻨﺎ ﺑﺠﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﻴﺘﻢ
ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻭﺇﺗﻼﻓﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺐ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎﺕ» .؛ )
هذه البضائع لا يستطيع أحد إدخالها الي الإمارات لكن الي ليبيا تدخل بكل بساطة ….تحية لأبناء الوطن الشرفاء الذين أوقفوا دخولها .
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اللهم أغفر له وأرحمه وعافيه وأعفوا عنه وإكرم نزله ووسع مدخله يارب العالمين ( il à êtes un bon joueure et Haute moralité la JSKABYLE ALGERIA)
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.انا لله وانا اليه راجعون.
اللهــــم .. يا حنَّان ، يا منَّان ، يا واسع الغفران ، اغفر له و ارحمه، و عافه و اعفو عنه ، و أكرم نزله ، و وسع مدخله، و اغسله بالماء و الثلج و البرد ، و نقِّه من الذنوب و الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس .
اللهم عفو ورضاك وحسن الخاتمة
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إنا لله وإنا إليه راجعون ربي ءرحم موتانا وموتى وداوي جرحانا وشفي موتانا وفك أسرانا ياحنان يامنان
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اللهم أغفر له وأرحمه وعافيه وأعفوا عنه وإكرم نزله ووسع مدخله يارب العالمين
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انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه اللهم اغفر له وارحمه والهم اهله واحبابه جميل الصبر والسلوان
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انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفراله وارحمه برحمتك ويجعل مثواه الجنة النعيم
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اللهم أرحم يرحمه ويسكنه الجنه يارب بنور سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم امين يارب العالمين
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انا لله وانا اليه راجعون
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ألله يرحمه ويسامحه
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الله يرحمه
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الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
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الله يرحمه ويغفرله
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الله يرحمة ويسامحة ويجعل مثواه الجنة اللهم امين يارب العالمين
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ربي يرحمه ويغفرله يارب
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إنا لله وإنا إليه راجعون… رحمة الله عليه
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الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه الفردوس الأعلى
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الله يرحمة ويغفر له
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الله يرحمه وسمحه ويجعل مثوه الجنة يارب العالمين
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نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولجميع المسلمين والمسلمات
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الله يرحمه ويغفرله
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الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنه
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انا لله وانا اليه راجعون
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أنا لله وأنا إليه راجعون اللهم أغفر له وارحمه
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الله يرحمه أنا لله وانا اليه راجعون
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