#ليبيا_الآن | أقامت بلدية #طرابلس المركز على طرف جسر الودان – طريق الشط مهرجان لون للأطفال تحت عنوان ” #ليبيا لنا”، بحضور عدد كبير من أطفال المدارس المشاركة ومرافقيهم من المدرسات، كما تم الرسم على الجدران الخرسانية للجسر وسط تجمع مكثف للأطفال ومهرجان من الألوان.















