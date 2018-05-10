#ليبيا_الآن | أقامت بلدية #طرابلس المركز على طرف جسر الودان – طريق الشط مهرجان لون للأطفال تحت عنوان ” #ليبيا لنا”، بحضور عدد كبير من أطفال المدارس المشاركة ومرافقيهم من المدرسات، كما تم الرسم على الجدران الخرسانية للجسر وسط تجمع مكثف للأطفال ومهرجان من الألوان.
تعليقات
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خلاص توى كل شي متوفر في البلاد وانحل قعدنا غير ع ها الالوان والله …بالله ياسركم احنئ من الهم لين هفت لونه …يشنك شعب جاهل ايتبع في العادات السيئه فقط اما الحاجه اللي بتقدمهم وتحسن من وضعهم لا ….وبعدين هادي الالوان ايديرو فيها الهنود في عيد البقر يابقر
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اﻻطفال يحبو الرسم مافيها شي لو دارو مهرجان رسم والوان وانتم كل شي طلعو العيب فيه شوفو ارواحكم قبل ماتحاسبو الناس ..معجبكش ماتشاركش ..وﻻ قل خيرا او اصمت …صمته
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مفروض ما يخلوش العويلة يفشو غلهم فالرسم والموسيقى هذا غلط
مفروض يطلقوهم فالشوارع و يعلموهم سبان الجلالة والضرب والصياعة عالكبار والصغار و يبطلوهم مالمدارس و لا يدخلوهم للخلوات بيش يحشيهولهم الشيوخ و لا يطلعو فشلة ومتاعين فروخ و ساقطين
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هذا مش عيد ..هدا مركز طبي بيفتتح بدل مايعزم في حفل الافتتاح كبارات البلد ع قولت المصريين ووزير الصحة ووو …ووو .فكر ايكون الافتتاح انساني والهدف منه ايفرح الصغار واختار صغار المدارس وكل شيء كان مجاني ..مساكين اطفال ليبياحتي لما بيحتفلو بيوم الطفل ايقولولهم جيبو فلوس بش نشرولكم العاب ..بس هدا المركز فكر يفرح الصغار وكل شيء كان مجاني ..وعن نفسي انا عجبني ياسر من القتل والخطف والله الصغار معاد لقو وين يلعبو وبدو يفهمو حتي في السلاح .. ويلي تتكلم وتكتب تقدر تقولي شن قدمت لبلادك او للاطفال ع الاقل اكيد ماتهونش عليك حتي حكة طماطم تعطيها لانسان فقير ..قل خيرا او اصمت ..وبعدين تشبحو فيهم جايبين بقر ايلونو فيه ويعبدو فيه ..ياسر من السلبيه ..
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طريقة رش الألوان والرسم. يستعملها الهنود السيخ عبدة الحيونات يرشون الألوان ويرسمون اشكال غريبة بهده المناسبة كل عام.
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ماشاء الله الليبين كل شي يعرفوا ثقافة سياسية تجارة مفيش وحدا قال خلي الصغار يغيرو جوا شن عجبك المنتزهات ولا……..؟
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.تشن قصتكم حتى الاطفال بتردوهم اخوان؟ فكر تخوينى عندكم ؟ خلوا الصغويره يلعبوا فى حالهم ،
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شكلها حتى طرابلس روحت أو كيف يا جماعة .. خشت على عيد الألوان تبع الهنود .. ما هذا الهراء ؟
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شنو ابديتو زي الهنود اللوان احمر وازرق واصفر ناقص فيلم هندي
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نحب ونقول لكل من علق تعليق غير ليق هدا لخلكم لتوى فاشلين
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🙏👌هذا عزو ثقافي وهي عاده للهنود مهرجان الألوان 😔
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ماشاءالله ربي يحفظهم
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محلاهم
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شي يخلي واحد يجري ع صود الليل
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وقف عليها الحب 😍 عروس بحرنا
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عيد الألوان في ليبيا (نعرف عيد الألوان في الهند بس)من ليبيا ياتي جديد
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ماشاء الله عليكم ربي يحفظكم
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فكرة حلوة^_^
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غرس ثقافة الاختلاط المحرم
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ياجماعة لواحد بيجري هو عريان وأين مشين بها البلاد
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والله شعب فارغ اجوف كل شي يطلعوا فيه لولة خلوا الصغار يغيروا جو ويفرحوا ويفرغوا الطاقة السلبية اللي عندهم
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Taj Mohamed Al Zahra
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