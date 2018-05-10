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#ليبيا_الآن | أقامت بلدية #طرابلس المركز على طرف جسر الودان – طريق الشط مهرجان…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقامت بلدية #طرابلس المركز على طرف جسر الودان – طريق الشط مهرجان لون للأطفال تحت عنوان ” #ليبيا لنا”، بحضور عدد كبير من أطفال المدارس المشاركة ومرافقيهم من المدرسات، كما تم الرسم على الجدران الخرسانية للجسر وسط تجمع مكثف للأطفال ومهرجان من الألوان.








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