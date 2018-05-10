#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا حول أحداث مدينة #درنة، دعا فيه لوقف التحشيد العسكري وتسهيل دخول المساعدات، مؤكدًا على ضرورة محاربة الإرهاب.
تعليقات
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اي شرعية شرعية الاعلام المأجور او الداعمين للارهاب اوالمتسترين عليه …..اليس قادة الارهابيين في درنة هم من غير الليبين والمنتميين لتنظيم القاعدة والمبايعيين له اليس بالاجدر بالمجلس الاعلي الموقر ان ينظر في مهجرين واطفال تاورغاء والذين يقضون وللشهر الثالث في العراء في قرارة القطف لماذا لم يتخد قرار بأرجاعهم الي مدينتهم ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط علي من يعرقلون رجوعهم الي ديارهم ولا هم ليسو من بني البشر يا مجلسنا المؤقر …….
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.تبرا يميبون يا ص ش يولد المصريه ؛ درنه ارض الرجال يقواد الامارات
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ينيك مجلس الدوله ومجلس الامن وكل الزوامل
لوكان النبح ينفع راه نفع اكلاب ذوايح بنغازي
الجيش ناويكم
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بيانات وهمية ع tv فقط كن جريئا ولو مرة واحدة قبل أنتهاء الموهله الزمنية لك خافوا الله ي ظلمة ف ليبيا وخاصة درنة
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تعلم الحديث بادب كلامك مردود عليك ولاتسمى نفسك بأسم الاشراف ( بشير السعداوى )
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وينك يامجلس الهم والغم من قضية تاورغاء – قريبة منك ليش ماشى بعيد
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حق والله . امالا قالها لك الطفل تميم و الفاسد القرددوغان امتاعينكم .
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فهمتوا حاجه من البيان ؟
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زي محاربتوا داعش في سرت
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درنة جارية الدواعش ف ٨ أشهر بدون مساعدة أحد
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مجلس الاخوان المفسدين شن تستنوا منه بيدافع على عناصره الارهابيين
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ربي ينصركم ي درنة
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قاللك مجلس اعلي للدوله🐸
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