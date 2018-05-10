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#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا حول أحداث مدينة #درنة، دعا فيه …

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا حول أحداث مدينة #درنة، دعا فيه لوقف التحشيد العسكري وتسهيل دخول المساعدات، مؤكدًا على ضرورة محاربة الإرهاب.

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قناة الان

قناة الان

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