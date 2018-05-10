#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا حول أحداث مدينة #درنة، دعا فيه لوقف التحشيد العسكري وتسهيل دخول المساعدات، مؤكدًا على ضرورة محاربة الإرهاب.