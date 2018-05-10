ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR مساعدات و…

#ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR مساعدات ودعم إلى 70 لاجئًا ومهاجرًا غير شرعي كانوا بحاجةٍ ماسةٍ للعناية الطبية عند وصولهم إلى القاعدة البحرية في #طرابلس. وقد لوحظ ازدياد حركة المهاجرين غير الشرعيين مع هدوء حالة البحر.





