ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR مساعدات و…

#ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR مساعدات ودعم إلى 70 لاجئًا ومهاجرًا غير شرعي كانوا بحاجةٍ ماسةٍ للعناية الطبية عند وصولهم إلى القاعدة البحرية في #طرابلس. وقد لوحظ ازدياد حركة المهاجرين غير الشرعيين مع هدوء حالة البحر.
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