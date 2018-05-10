ليبيا_الآن | أقامت منظّمة الهجرة الددولية لدى #ليبيا IOM، بالتعاون مع منظمة ا…

#ليبيا_الآن | أقامت منظّمة الهجرة الددولية لدى #ليبيا IOM، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، تدريبًا استمر ليومين بين الوكالات في #طرابلس حول حماية الطفل وتحديد أفضل مصلحة، بمشاركة ممثلي سفارات 13 دولة أفريقية.



