عاجل

#ليبيا_الآن | أقامت منظّمة الهجرة الددولية لدى #ليبيا IOM، بالتعاون مع منظمة ا…

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقامت منظّمة الهجرة الددولية لدى #ليبيا IOM، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، تدريبًا استمر ليومين بين الوكالات في #طرابلس حول حماية الطفل وتحديد أفضل مصلحة، بمشاركة ممثلي سفارات 13 دولة أفريقية.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك