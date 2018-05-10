ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR مساعدات و…

#ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR مساعدات ودعم لـ115 لاجئًا ومهاجرًا نزلوا في القاعدة البحرية في #طرابلس تم إنقاذهم من على متن قوارب متجهة إلى أوروبا.
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