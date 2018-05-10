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#ليبيا_الآن| يستكمل مكتب المشروعات ببلدية #بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المرافق…

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| يستكمل مكتب المشروعات ببلدية #بنغازي ومصلحة تقنيات وصيانة المرافق التعليمية بنغازي، تركيب عددا من الفصول الدراسية المتنقلة ببعض المناطق المتضررة، بناء على مذكرة التفاهم ما بين عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار ومنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.





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