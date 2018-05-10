ليبيأ_الآن| #فيديو| إستلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس أمس الأ…



#ليبيأ_الآن| #فيديو| إستلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس أمس الأثنين، 502 مهاجر غير شرعي بينهم 78 امرأة و 21 طفل، كانو بعرض البحر على متن قوارب مطاطية، حيث قام جهاز حرس السواحل وأمن المواني بإنقاذهم والإتجاه بهم إلى نقطة الإنزال بالقاعدة البحرية طرابلس، وتم عرض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين على نيابة الهجرة بمكتب النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.