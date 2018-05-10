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#ليبيا_الآن| أحبطت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية فرع #بنغازي، أمس ال…

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أحبطت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية فرع #بنغازي، أمس الأثنين عملية سرقة للكوابل والأسلاك الكهربائية.


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قناة الان

قناة الان

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