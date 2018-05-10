ليبيا_الآن| أحبطت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية فرع #بنغازي، أمس ال…

#ليبيا_الآن| أحبطت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية فرع #بنغازي، أمس الأثنين عملية سرقة للكوابل والأسلاك الكهربائية.
تعليقات
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في السنوات الجعاف عفا الفاروق عن السارق ورفع تطبيق حد السرقة لان ظروف الناس ما عادت تحتمل مع إيماني ان من كانت ثقته بالله قوية وصادق الإيمان ابدا لا يمد يده لرزق ليس ملكه و لو يموت من الجوع
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من المفترض ونحن فى ضروف استعمارية من وجد يسرق فى المال العام يقتل فورا
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دولة الجردان.
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عيب هل اللي اديرو فية
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منورين الدنيا
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ربي يحفظكم
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افطع.ايديهم
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سراقه تيوس
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ربى يعاونكم ويقص يد كل خانب
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تم
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ياخي مفروض يتعلق علي العمود الذي سرق منه الكابل ويشنق علي الفور . حتي يكون عبرة لغيره ..
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