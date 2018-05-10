#ليبيا_الآن| باشرت دائرتا توزيع حي الأندلس والإنارة إجراء أعمال الصيانة، لتشغيل منظومة الإنارة بملعب طرابلس الدولي بمدينة #طرابلس.
تعليقات
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هههه ملعب امك يازامل ؤجنؤب طرابلس ؤمزارعها ماعندهاش ضي المزارع لي تاكلؤ منهم في الخؤضرا يامدع الكهرباء يازامل انت ؤمدع الرياضه كمشه عايدون . ليبيا تنزف ؤهؤ لاهي بالكره .هدؤ هما زوامل ليبيا
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أما حقيقة الي استحوا ماتوا ياتيوس وقت ملاعب الآن والا منظومة الفساد تريد التسلل عبر الرياضة تحشموا ياتيوس خيرلكم .
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ما وقتها جاينا رمضان ومش ناقصة زيادة احمال
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وبعدين قولو طرح الأحمال
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يعطيكم البلا وقل الهنا
ناقصه احمال البلاد يابوفتات
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دائما في الموعد .. بالتوفيق انشاء الله
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