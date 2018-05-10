ليبيا_الآن | جال الحرس البلدى #البيضاء على محلات المواد الغذائية الواقعة في ن…

#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدى #البيضاء على محلات المواد الغذائية الواقعة في نطاق عمله، حيث ضبط مواد منتهية الصلاحية، آتية من جمهورية #مصر، داخل محلات المواد الغذائية، وتمت مصادرتها لإإعدامها، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.







