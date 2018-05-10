ليبيا_الآن | جال الحرس البلدى #البيضاء على محلات المواد الغذائية الواقعة في ن…

#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدى #البيضاء على محلات المواد الغذائية الواقعة في نطاق عمله، حيث ضبط مواد منتهية الصلاحية، آتية من جمهورية #مصر، داخل محلات المواد الغذائية، وتمت مصادرتها لإإعدامها، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
تعليقات
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ياخوتنا اشهد للله انني احب مصر واهل مصر لكن قاطعوا المنتجات المصرية اي ابتعدوا عن شرائها فالغش عندهم بصورة عجيبة ناهيك عن عديمي الضمير اللي عندنا ويستةردوا في تلك البضائع حاشي صناعة الاثاث طبعا ولهم الفخر في ذلك ولكي لايزعلوا مننا خوتنا المصريين فهذه هي الحقيقة .
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سؤال ارجو الاجابة عليه ليش معظم المواد الفاسدة والمنتهية صلاحيتها تجي من مصر ؟
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الحمدلله فتكينا من البضائع المصرية توا هم يصدروا فيها للاتحاد الاوربي وكندا !!! .
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ياريت غير يقبضوا علي دواعش المال يلي قاموا بسحب حليب العلب من جميع الأسواق لكي يتم إعادتها ورفع سعرها
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والدجاج ؟
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أشك فى الإجراءات والإعدام للبضاعة أشك فى هذا
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ربي يحفظك
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بارك الله فيكم
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عليك كدب وخلاص
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والله العظيم انتوا تعبانين في عقولكم
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تانيرت جادو اربالنك لمي تاغد حجا اشبح ان صلاحيت
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عذاب القبر
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البيضاء كلهامنتهية الصﻻحيه مش غير اامواد
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تم
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ربي يحفظكم
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