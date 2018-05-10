ليبيا_الآن | وزّعت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة المساعدات الطبية والإ…

#ليبيا_الآن | وزّعت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة المساعدات الطبية والإنسانية إلى 98 مهاجرًا غير شرعي تم إنزالهم في #طرابلس، يعانون من الجفاف وتدهور حالتهم الصحية والصدمات النفسية.





