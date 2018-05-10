ليبيا_الآن | وزّعت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة المساعدات الطبية والإ…

#ليبيا_الآن | وزّعت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة المساعدات الطبية والإنسانية إلى 98 مهاجرًا غير شرعي تم إنزالهم في #طرابلس، يعانون من الجفاف وتدهور حالتهم الصحية والصدمات النفسية.
تعليقات
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هههههههههه ياراجل خيركم اتحشم علي وجهكم اللي كان حطتهم في حوش لين يسافروا ليبي …واللي بيسفرهم وياخد فلوسهم ليبي……والمركب ليبي….ليش منسمعش ان في صاحب مركب تم القبض عليه ..حرام عليكم قسما بالله الي اندار فيكم من بعد سيدكم وتاج راسك وعزكم ابو منيار صقر الصحراء حلال حلال .ليش متقولش انكم شحاتين من اوربا لانكم بتاخدوا علي الغلابه هدول دولارات من اوربا بيش ميزحموش الاجانب في بلادهم خلهم يسافروا ليهم شن ضاركم …ربي لا يرحمكوا شعب كافر قسم بالله تبو ربي يفنيكم خززززززززي عليكم تيووووووووس
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الطيور لها عشرة عندما تطعمها وتسقيها تحبك وتستانس بيك اما هؤلاء ليس لهم عشرة ولاامان ياتون الي اوروبا عن طريق ليبيا وليبيا لها فضل علي كل دول العالم ولكن للاسف لايحبها احد ولايحبون مواطنيها ودائما يذكرونا بكل الالفاظ الغير موجوده في البعض منا ..
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