#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة مع سفير #روسيا لدى #ليبيا إيفان مولوتكوف، وقدم له إحاطة حول مستجدات العملية السياسية في البلاد.
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