#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي سوق الجمعة في #طرابلس على محلات المواد الغذائية والدوائية والقصابين والخضروات والمخابز. وتم خلال هذه الحملات التفتيشية إقفال العديد من المحلات التجارية والمخابز والصيدليات بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها نتيجة مخالفتهم للشروط والمعايير الصحية.







