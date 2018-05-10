#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي سوق الجمعة في #طرابلس على محلات المواد الغذائية والدوائية والقصابين والخضروات والمخابز. وتم خلال هذه الحملات التفتيشية إقفال العديد من المحلات التجارية والمخابز والصيدليات بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها نتيجة مخالفتهم للشروط والمعايير الصحية.
تعليقات
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كان فيه شيباني مكسد قدام المصرف وجايينها زوج صحابه يلعبوا معاه في خربقه …. جت الفرقاطه الشعب كله كسد قدام المصارف وجماعة الفرقاطه لعبوا فيها خربقه
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والله احسن مدرتولهم يخلو فلبضاعة تخمر عندهم باش ميبيعوهاش للناس لين يقرب رمضان ويطشو فيها النار
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بادة طيبة ان شاء الله على الكل مش ناس دون ناس وربي يعاونهم ان شاء الله
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العاقبة لي بنغازي
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ياريت اديروا حد لتسعيره كدالك
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هكي صح الله وفق
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يارايت ذيمه في رقابه هكي ربي يعاونكم
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عقبال كل المجرمين
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هدا صح
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