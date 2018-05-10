عاجل

#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي سوق الجمعة في #طرابلس على محلات المواد الغذائية…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي سوق الجمعة في #طرابلس على محلات المواد الغذائية والدوائية والقصابين والخضروات والمخابز. وتم خلال هذه الحملات التفتيشية إقفال العديد من المحلات التجارية والمخابز والصيدليات بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها نتيجة مخالفتهم للشروط والمعايير الصحية.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات