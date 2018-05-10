

هل فكرت يوما بأن تعمل في الصحافة؟ هل لديك طموحات في خدمة المجتمع وتحقيق المكاسب المادية والمعنوية؟

انضم إلى مجموعة “عالسمع” وشارك العالم كل المعلومات التي ترصدها عبر هاتفك النقال “فيديو – صورة – خبر” ، لتنتشر عبر منصات تلفزيون الآن “المرئية والمسموعة والحديثة” وتصل إلى العالم أجمع.

لديك فرصة حقيقية لتصبح صحفياً محترفاً وأحد افراد فريق #أخبار_الآن.

رابط المجموعة:

https://www.facebook.com/groups/2171289932885571/?ref=gs&fref=gs&dti=2171289932885571&hc_location=group

واتساب: 00971506620735

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