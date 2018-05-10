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هل فكرت يوما بأن تعمل في الصحافة؟ هل لديك طموحات في خدمة المجتمع وتحقيق المكاسب …

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


هل فكرت يوما بأن تعمل في الصحافة؟ هل لديك طموحات في خدمة المجتمع وتحقيق المكاسب المادية والمعنوية؟

انضم إلى مجموعة “عالسمع” وشارك العالم كل المعلومات التي ترصدها عبر هاتفك النقال “فيديو – صورة – خبر” ، لتنتشر عبر منصات تلفزيون الآن “المرئية والمسموعة والحديثة” وتصل إلى العالم أجمع.

لديك فرصة حقيقية لتصبح صحفياً محترفاً وأحد افراد فريق #أخبار_الآن.

رابط المجموعة:

https://www.facebook.com/groups/2171289932885571/?ref=gs&fref=gs&dti=2171289932885571&hc_location=group

واتساب: 00971506620735

#عالسمع #أخبار

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قناة الان

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