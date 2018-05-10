ليبيا_الآن | إجتمع وكيل وزارة العدل خالد الحسناوي مع عميد بلدية #سرت مختار ال…

#ليبيا_الآن | إجتمع وكيل وزارة العدل خالد الحسناوي مع عميد بلدية #سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي سرت ابراهيم امليطان لبحث التعجيل في صيانه مقرات مجمع المحاكم ومؤسسة الإصلاح والتأهيل والسكن الوظيفي لقطاع العدل.
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