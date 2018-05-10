ليبيا_الآن | وصلت بعثة المنتخب الوطني للشباب إلى عاصمة #بوركينا_فاسو، #واغاد…

#ليبيا_الآن | وصلت بعثة المنتخب الوطني للشباب إلى عاصمة #بوركينا_فاسو، #واغادوغو، لخوض مباراة الذهاب أمام المنتخب البوركيني يوم السبت المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا لمنتخبات الشباب في #النيجر 2019. وبدأ المنتخب لدى وصوله تدريباته على ملعب نادي ايفو.







