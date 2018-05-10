ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #صبراتة مع رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي ومدير ا…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #صبراتة مع رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي ومدير الأمن الوطني وآمر غرفة محاربة تنظيم #داعش الإرهابي ووكيل النيابة والمباحث العامة ومدير جهاز الحرس البلدي، وممثلي الأوقاف لبحث العمل على توحيد الصف ونبذ الخلافات الإجتماعية والعمل على عقد مؤتمر للمصالحة الإجتماعية داخل المدينة.







