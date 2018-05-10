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#ليبيا_الآن | بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مشاريع منطقة #قرنادة مع …

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مشاريع منطقة #قرنادة مع النائب المنتصر الحاسي مشاريع الحكومة المزمع تنفيذها، كاستكمال مقر شرطة قرنادة وصيانة الإنارة الداخلية للمنطقة والطريق الرئيسي لها، واستكمال خط مياه التحلية قرنادة – الفايدية، وتوريد آليات نقل القمامة وآليات لمكتب خدمات الكهرباء.

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