#ليبيا_الآن | بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مشاريع منطقة #قرنادة مع النائب المنتصر الحاسي مشاريع الحكومة المزمع تنفيذها، كاستكمال مقر شرطة قرنادة وصيانة الإنارة الداخلية للمنطقة والطريق الرئيسي لها، واستكمال خط مياه التحلية قرنادة – الفايدية، وتوريد آليات نقل القمامة وآليات لمكتب خدمات الكهرباء.
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