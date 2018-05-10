ليبيا_الآن| أجريت بمركز #طبرق الطبي أمس الأربعاء، 21 عملية قسطرة قلبية تشخيصي…

#ليبيا_الآن| أجريت بمركز #طبرق الطبي أمس الأربعاء، 21 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، أشرف عليها إستشاري أمراض القلب عبد الهادي الكاديكي، بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين.