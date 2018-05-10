ليبيا_الآن| أجريت بمركز #طبرق الطبي أمس الأربعاء، 21 عملية قسطرة قلبية تشخيصي…

#ليبيا_الآن| أجريت بمركز #طبرق الطبي أمس الأربعاء، 21 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، أشرف عليها إستشاري أمراض القلب عبد الهادي الكاديكي، بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
المسماري : المشكلة الوحيدة أمام توحيد المؤسسة العسكرية هي منصب القائد الأعلى
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة ليبيا
#ليبيا_الآن | صعد فريق نادي الأمل #ترهونة لمسابقة الدرجة الأولى في دوري الإتحا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#استطلاع_رأي: كيف ترى #العمليات_العسكرية فى مدينة #درنة؟ -أرهاب ضد المدنيين …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك