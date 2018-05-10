عاجل

#ليبيا_الآن| أجريت بمركز #طبرق الطبي أمس الأربعاء، 21 عملية قسطرة قلبية تشخيصي…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أجريت بمركز #طبرق الطبي أمس الأربعاء، 21 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، أشرف عليها إستشاري أمراض القلب عبد الهادي الكاديكي، بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك