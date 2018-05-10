ليبيا_الآن| فاز نادي الأهلي بطرابلس أمس الأربعاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، بمب…

#ليبيا_الآن| فاز نادي الأهلي بطرابلس أمس الأربعاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، بمباراة جمعته مع فريق المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس.
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
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