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#ليبيا_الآن| حفل استعراض لمجندي الحرس البلدي لبلدية #الشويرف اليوم الخميس، حيث…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| حفل استعراض لمجندي الحرس البلدي لبلدية #الشويرف اليوم الخميس، حيث تم تدريبهم فى معهد الشرطة بمدينة #الزنتان، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي ومدراء الفروع وعمداء البلديات، ومدير فرع الحرس البلدي غريان، ورئيس مركز الحرس البلدي غريان.


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