#ليبيا_الآن| حفل استعراض لمجندي الحرس البلدي لبلدية #الشويرف اليوم الخميس، حيث تم تدريبهم فى معهد الشرطة بمدينة #الزنتان، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي ومدراء الفروع وعمداء البلديات، ومدير فرع الحرس البلدي غريان، ورئيس مركز الحرس البلدي غريان.
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