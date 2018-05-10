#ليبيا_الآن| حفل استعراض لمجندي الحرس البلدي لبلدية #الشويرف اليوم الخميس، حيث تم تدريبهم فى معهد الشرطة بمدينة #الزنتان، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي ومدراء الفروع وعمداء البلديات، ومدير فرع الحرس البلدي غريان، ورئيس مركز الحرس البلدي غريان.



