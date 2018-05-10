ليبيا_الآن| تباحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، الي…

#ليبيا_الآن| تباحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للشركة، مع نائب المدير العام بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية كوه يونق سو، دعم الشركات المنفذة لمشروعات توليد الكهرباء بليبيا، وتوفير الأمن للشركات الكورية .
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