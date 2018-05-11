ليبيا_الآن | سلّمت بلدية #سرت إذاعة سرت المحلية المعدات والتجهيزات الخاصة باس…

#ليبيا_الآن | سلّمت بلدية #سرت إذاعة سرت المحلية المعدات والتجهيزات الخاصة باستيودهات الاذاعة ومعدات البث المباشر، تحضيرًا لإطلاق قناه سرت الفضائية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 8 دقائق
#ليبيا_الآن | إحتفلت مدرسة الجيل الجديد بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي، وت…
تم النشر منذُ 20 دقيقة
#ليبيا_الآن | إختتمت بلدية #طرابلس المركز الدورة التدريبية الثالثة في مجال نظم…
تم النشر منذُ 3 ساعات
#ليبيا_الآن | أحيت بلدية #بنغازي أمس الذكرى الرابعة لثورة الكرامة وانتصارها عل…
تم النشر منذُ 4 ساعات
أضف تعليقـك