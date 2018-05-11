ليبيا_الآن | إحتفلت مدرسة الجيل الجديد بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي، وت…

#ليبيا_الآن | إحتفلت مدرسة الجيل الجديد بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي، وتم تكريم الطلبة المتوفقين وتكريم المعلمين والمعلمات، كما تم تكريم مدرسة الجيل الجديد لحصولها على الترتيب الأول في المسابقة المنهجية على مستوى مدارس تعليم القرة بوللي من قبل المجلس البلدي.

















