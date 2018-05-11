ليبيا_الآن | إحتفلت مدرسة الجيل الجديد بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي، وت…

#ليبيا_الآن | إحتفلت مدرسة الجيل الجديد بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي، وتم تكريم الطلبة المتوفقين وتكريم المعلمين والمعلمات، كما تم تكريم مدرسة الجيل الجديد لحصولها على الترتيب الأول في المسابقة المنهجية على مستوى مدارس تعليم القرة بوللي من قبل المجلس البلدي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | سلّمت بلدية #سرت إذاعة سرت المحلية المعدات والتجهيزات الخاصة باس…
تم النشر منذُ 50 دقيقة
#ليبيا_الآن | لليوم الثالث على التوالي تتعاون شركتا المياه والصرف الصحي #طرابل…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | إختتمت بلدية #طرابلس المركز الدورة التدريبية الثالثة في مجال نظم…
تم النشر منذُ 3 ساعات
#ليبيا_الآن | أحيت بلدية #بنغازي أمس الذكرى الرابعة لثورة الكرامة وانتصارها عل…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك