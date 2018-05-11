عاجل

#ليبيا_الآن | إحتفلت مدرسة الجيل الجديد بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي، وت…

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إحتفلت مدرسة الجيل الجديد بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي، وتم تكريم الطلبة المتوفقين وتكريم المعلمين والمعلمات، كما تم تكريم مدرسة الجيل الجديد لحصولها على الترتيب الأول في المسابقة المنهجية على مستوى مدارس تعليم القرة بوللي من قبل المجلس البلدي.









عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك