ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد ال…

#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمناقشة التطورات في العملية السياسية، كما اطلع سلامة المشري على جولة اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع المجتمع الدولي.