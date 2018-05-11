ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد ال…

#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمناقشة التطورات في العملية السياسية، كما اطلع سلامة المشري على جولة اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع المجتمع الدولي.
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