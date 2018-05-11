عاجل

#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد ال…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمناقشة التطورات في العملية السياسية، كما اطلع سلامة المشري على جولة اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع المجتمع الدولي.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك