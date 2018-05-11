ليبيا_الآن | نظّمت بعثة الامم المتحدة للدعم في #ليبيا بالتعاون مع برنامج الام…

#ليبيا_الآن | نظّمت بعثة الامم المتحدة للدعم في #ليبيا بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP برنامجًا لعددٍ من النساء في الأحزاب السياسية والتيارات السياسية الناشئة وبرلمانيات، لبحث سبل تعزيز الموقع الريادي للمرأة في الأحزاب السياسية تحضيرًا للانتخابات المقبلة.
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
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