عاجل

#ليبيا_الآن | نظّمت بعثة الامم المتحدة للدعم في #ليبيا بالتعاون مع برنامج الام…

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نظّمت بعثة الامم المتحدة للدعم في #ليبيا بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP برنامجًا لعددٍ من النساء في الأحزاب السياسية والتيارات السياسية الناشئة وبرلمانيات، لبحث سبل تعزيز الموقع الريادي للمرأة في الأحزاب السياسية تحضيرًا للانتخابات المقبلة.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك