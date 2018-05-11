ليبيا_الآن | إستقبل المبعوث الأممي غسان سلامة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ف…

#ليبيا_الآن | إستقبل المبعوث الأممي غسان سلامة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري في مقر البعثة في #طرابلس، لبحث التطورات الأخيرة في العملية السياسية وخطة عمل الأمم المتحدة.
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
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